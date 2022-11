Frana ad Ischia | interrotti i collegamenti via mare | i soccorsi partono da Pozzuoli

(Di sabato 26 novembre 2022) Al momento risultanoviaperda Napoli, dopo lache ha colpito, questa mattina, l’isola. Sono garantite solo le corse daprioritariamente per le squadre di soccorso. Altri volontari sono stati inviati al centro Operativo Comunale istituito dal Commissario Prefettizio. L’Asl Napoli 2 ha immediatamente attivato l’elisoccorso. Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il direttore della protezione civile regionale, Italo Giulivo, partecipano al Centro Coordinamentoconvocato in Prefettura. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sale ancora il bilancio delladi Casamicciola. Secondo l'ultimo bilancio dei Carabinieri, sono diventati 13. Ma secondo il sindaco di, Enzo Ferrandino, il numero dei dispersi a Casamicciola sarebbe ancora incerto. "E' ...Secondo Benedetto Valentino, imprenditore e patron del premioche vive a Casamicciola Terme 'laè partita da un grosso masso di tufo in bilico che da sempre stava lì. Il masso ha ...Durante la mattinata di oggi una frana a Casamicciola Terme (Ischia) ha causato gravi danni alla cittadina: ammontano a 13 i dispersi. Tragedia a Ischia: a Casamicciola Terme una frana ha causato ...Il porto è stato chiuso e le navi dirottate. Sul posto i carabinieri di Ischia, la protezione civile e anche sommozzatori e nautici per via della presenza di veicoli a mare, trascinati dall’alluvione.