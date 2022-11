Formazioni ufficiali Francia Danimarca | le scelte dei due allenatori

Alle 17 andrà in scena la seconda giornata del girone D dei Mondiali tra Francia e Danimarca. Ecco leEcco ledi Francia - Danimarca. FRANCIA (4 - 2 - 3 - 1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; ...LEFRANCIA (4 - 2 - 3 - 1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT: Deschamps. DANIMARCA (3 - 4 - 2 - 1): ...Ecco le formazioni ufficiali di Polonia-Arabia Saudita, match valido per il girone C di Qatar 2022. Il centrocampista della Fiorentina Zurkowski partirà dalla ...Le scelte ufficiali di Deschamps e Hjulmand per la partita tra Francia e Danimarca, valida per la seconda giornata del girone D della Coppa del Mondo ...