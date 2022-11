Calciomercato Lazio | suggestione Taremi per l’attacco

(Di sabato 26 novembre 2022): come vice-Immobile c’è la, ma la richiesta del Porto per la punta iraniana è alta Lacontinua a progettare il prossimo mercato di gennaio. Sarri, oltre ad un terzino sinistro, ha chiesto anche di valutare eventuali occasioni per il ruolo di vice Immobile. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ultima idea delladel Porto. Nonostante la scadenza fissata a giugno del 2024 però la valutazione del club portoghese resta alta: 20 milioni di euro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCOCELESTI SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

: come vice - Immobile c'è la suggestione Taremi, ma la richiesta del Porto per la punta iraniana è alta Lacontinua a progettare il prossimo mercato di gennaio. Sarri, oltre ......del presidente laziale (con il quale è sempre difficile imbastire una trattativa) ma possibile che mai un emiro o un oligarca pieno di soldi abbiano presentato una proposta ufficiale allaed al ...L’Eco di Bergamo oggi in edicola ha fatto il punto della questione numerica La rosa di oggi dell’Atalanta è così ampia Non proprio. Lo scrive L’Eco di Bergamo. I 25 nerazzurri rappresentano un numero ...Tra le missioni della Lazio per la prossima finestra di calciomercato c'è quella di trovare un degno sostituto per Ciro Immobile. Ormai da tempo in casa biancoceleste non esiste una valida alternativa ...