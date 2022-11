Alexia racconta l’amore per il nipote di Giorgio Armani e le loro figlie

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 26 novembre 2022) Trae ildiè stato un colpo di fulmine, lola cantante a Verissimo.svela la sua vita privata e Silvia Toffanin conferma che sono una famiglia meravigliosa. Un amore arrivato dopo il primo Sanremo, lei era fidanzata, le propongono per il prossimo festival di indossare, la cantante accetta e la invitano alla cena di presentazione. E’ lì che aspettando l’arrivo deldie si ritrova davanti l’uomo della sua vita, era lui, Andrea Camerana. Il fidanzato dell’epoca aveva deciso di non andare, non gli andava di partecipare alla serata. Ed ecco che è accaduto ciò che non avrebbe mai immaginato, il vero colpo di fulmine,che le ha ...