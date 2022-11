Zelenska alla Bbc | ' Resisteremo Senza una vittoria non c' è pace'

Globalist.it

La first lady ucraina Olena Zelenska ha detto alla Bbc che l'Ucraina resisterà il prossimo inverno nonostante il freddo e i blackout causati dai missili russi, e continuerà a combattere quella che descrive come una guerra di sopravvivenza. "Il 90% degli ucraini sono pronti a vivere senza elettricità pur di aderire all'Unione europea", ha affermato. L'acqua è stata ripristinata dappertutto mentre solo un terzo delle abitazioni ha il riscaldamento. "Non possiamo tradire coloro che si trovano ora nei territori occupati. Senza una vittoria non c'è pace."