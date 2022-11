“Via per colpa di Sarri!” | Juve | la rivelazione sull’attaccante

IL GIORNO

... 'Avevamo proposto di detassare gli aumenti nei contratti nazionali e di assegnare loro attraverso lalegislativa un valore generale sancendo così un salario minimo e diritti normativitutte ...... che lo scorso agosto è stato indagato dalla procura di Milanoil caso di una malata oncologica , quindi si tratta di una 'nuova disobbedienza civile'. Leggi Anche Eutanasia, Cappato: 'Il... Legnano, via per Canegrate: lo stradone pericoloso si trasforma Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Media punti totalmente diversa con lui in campo 20 lunghezze in 8 gare con lui in campo, solo una a giornata nelle sette in cui è mancato. Rafael Tolói è un vero e proprio talismano, oltre che uomo-ch ...