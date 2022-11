Sci di fondo | finali sprint Ruka 2022 oggi in tv | orario e diretta streaming

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il programma, con l’e ladelledi, valide per le Coppa del Mondo/2023 di sci di. Si torna in pista con la prima gara della nuova stagione sulle nevi finlandesi. Per l’Italia saranno al via Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Davide Graz, Caterina Ganz ed Anna Comarella. Appuntamento alle ore 10 con le qualificazioni e alle ore 12.30 con le fasi. Le gare verranno trasmesse insu Eurosport 1. SEGUI LATESTUALE SportFace.

Inizia la rincorsa alla Sfera di cristallo, sia quella generale, sia quella di sprint, con il solito grande favorito: il norvegese Johannes Høflot Klæbo. La Coppa del Mondo didi2022 - 2023 non parte sotto i migliori auspici. A Ruka, infatti, il fine settimana non vedrà soltanto i discorsi su un sistema di punteggio che ha come prima caratteristica quello di non ...La Coppa del Mondo didiinizierà a Ruka oggi con le due gare sprint. Queste saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1; ampia copertura anche su RaiSport, oltre che in streaming su Discovery+, Eurosport ... Sci di Fondo - Raduno a Livigno per i giovani del Comitato Appennino Emiliano Quattro territori che tutti insieme forniscono una offerta importante: Valsugana e Lagorai, Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, Trento e Monte Bondone, ...A Ruka, in Finlandia, con una sprint a tecnica classica, comincia la Coppa del Mondo, con l’azzurro subito protagonista: "Mi manca l’oro olimpico individuale" ...