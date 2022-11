Rilancio per il Black Friday 2022 di Amazon con iPhone 13 e tanti OnePlus

(Di venerdì 25 novembre 2022) Stiamo assistendo proprio in questi minuti aldeldi, puntando ancora una volta sul comparto smartphone. Basti pensare alle tante offerte che il 25 novembre interesseranno svariati, fino ad arrivare al solito13. Dopo la promozione di MediaWorld per il melafonino lanciato sul mercato poco più di un anno fa, come vi abbiamo riportato sul nostro magazine ad inizio settimana, finalmente assistiamo ad undel noto store. Con tanto di consegna prevista nel giro di pochissimi giorni, al contrario di quanto avvenuto nel recente passato in Italia. Ulteriori offerte per ildi: sugli scudi ...

La Voce e il Tempo

E rivendica: 'La legge di bilancioil 2023 contiene anche numerose misure di politica economica ...del governo a conseguire un equilibrio tra sana gestione della finanza pubblica edella ...... in eventi come questo, ildell'economia cittadina attraverso forme virtuose di ... Sviluppo Rurale e Pesca Mediterraneail contributo e il sostegno all'iniziativa, nella direzione di ... Commercio alle corde, le risposte del Comune per il rilancio All’assemblea dell’Anci la presidente del Consiglio annuncia che «il governo è al lavoro per modificare una serie di reati contro la pubblica amministrazione». Al Senato il passaggio di testimone per ...61’ - PAREGGIA l’ARSENAL. Sugli sviluppi di un corner, Miedema sfrutta una brutta uscita di Peyraud-Magnin e insacca in rete il pallone dell’1-1. 57' - Arsenal che adesso dovrà necessariamente scoprir ...