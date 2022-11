Qatar - Senegal 1 - 3 | a segno Dia | Diedhiou e Dieng Padroni di casa quasi eliminati

(Di venerdì 25 novembre 2022) Gli uomini di Cissè conquistano i primi tre punti di una nazionale africana in questo Mondiale e mettono nei guai la squadra di ...

Entrambe le formazioni, infatti, hanno vinto al debutto battendo rispettivamente. La squadra di Van Gaal è riuscita a vincerla nel finale grazie alle reti di Gakpro e Klaassen, mentre ...Gli uomini di Cissè conquistano i primi tre punti di una nazionale africana in questo Mondiale e mettono nei guai la squadra di ...Tanto Senegal e troppo poco Qatar per sperare di continuare l'avventura del Mondiale. Dopo il ko nel match inaugurale con l'Ecuador, i padroni di casa cedono di schianto anche contro la squadra ...Il Qatar, salvo miracoli, abbandona i Mondiali, come prevedibile, senza riuscire a superare il girone. La squadra di casa, però, esce con orgoglio riuscendo a segnare un goal al Senegal, inutile ma ...