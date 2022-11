Non dobbiamo accontentarci

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tagsconferenzacampionata LBALe parole di coach Piero Bucchi e Jamal Jones Questa mattina, nella Club House di via Nenni, coach Piero Bucchi e Jamal Jones hanno presentato la sfida in programma ...

Agenda Digitale

...contributo contro la violenza sulle donne passa da una canzone perché vogliamo che il messaggio... Le leggi sono importanti, le punizioni anche ma per arrestare un fenomeno intollerabile..., infatti, arrenderci: il percorso è faticoso, ma la cooperazione tra popoli e nazioni resta lo strumento per evitare e risolvere i conflitti e costruire la pace". Il sindaco Tommasi ... Non dobbiamo per forza cedere i nostri dati alle Big Tech: ecco i servizi a prova di privacy Ci affidiamo ad Activision sperando anche di vedere qualcosa di completamente nuovo questa volta e non dovremo aspettare ancora molto per sapere cosa ci aspetta.