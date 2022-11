"No ricollocamenti se porti chiusi". La Francia ancora in pressing sull'Italia

...la legge del mare e del porto più sicuro non c'è motivo che i Paesi che fanno i... infine, bisogna ricordare che i Paesi del Sud del Mediterraneo devono aprire i loroperché a ......l'Italia non tornerà ad aprire i suoialle navi. 'Se l'Italia non accoglie le navi e non accetta il diritto del mare sul porto sicuro non ha senso che i Paesi che ricevono i, ...Consiglio straordinario europeo degli Affari esteri per discutere della questione migranti ma la Francia continua a premere contro l'Italia ..."Abbiamo bisogno di un quadro di cooperazione. Abbiamo bisogno di un dialogo tra gli Stati membri interessati e le Ong. Abbiamo bisogno di impegno", dice il vicepresidente Schinas. Ottimista il Minist ...