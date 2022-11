Napoli commemora Maradona | iniziative in tutta la città | appuntamenti clou ai Quartieri Spagnoli e allo Stadio

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 novembre 2022) È il giorno del ricordo per. Il giorno in cui sila scomparsa del più grande giocatore di tutti i tempi, Diego Armando. Sono ormai due anni che il campione argentino ha abbandonato questa vita, lasciando un profondo segno di sconforto nei suoi familiari, in chi l’ha conosciuto davvero e soprattutto in tutti i tifosi che amano il calcio. E quando si parla di tifosi eè impossibile scindere il legame tra Diego e i napoletani. Per i partenopei era ben più di un calciatore, bensì un simbolo che ha amato e onorato i colori della, portandola a sfidare e battere i grandi poteri del calcio italiano.non dimentica il suo D10S e lo celebrerà come merita. A riferirlo è l’edizione odierna di Repubblica che svela come in...