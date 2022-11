Marco Fantini scopre che avrà un’altra figlia femmina | la reazione divide il web

Leggi Anche Beatrice Valli mostra il pancione: 'Saremo in sei' L'annuncio ufficiale Beatrice Valli ehanno tenuto i follower sulle spine, iniziando a pubblicare spoiler sul gender reveal facendo attendere l'annuncio ufficiale. Alla fine hanno postato il video con i momenti clou. 'In ...Beatrice Valli ehanno pubblicato sui social il video del gender reveal del loro terzo figlio: ecco la reazione dell'uomo. Beatrice Valli estanno aspettando il loro terzo figlio e ieri ...Beatrice Valli ha organizzato un gender reveal party per svelare a Marco Fantini e agli altri suoi familiari il sesso del quarto figlio.Beatrice Valli è in attesa del quarto bebè e ha svelato ai suoi follower il sesso. Ecco la reazione del marito Marco Fantini alla notizia ...