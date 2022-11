LIVE – Qatar-Senegal 0-0 | girone A Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ladi, match valevole per la seconda giornata delA deidi. I padroni di casa, dopo il brutto esordio di domenica scorsa caratterizzata dalla netta sconfitta contro l’Ecuador, devono assolutamente cercare la vittoria per sperare di restare in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. La formazione africana, invece, è reduce dal ko con l’Olanda e va a caccia dei tre punti per poi giocarsi il pass per il turno successivo all’ultima giornata contro l’Ecuador. Questa sfida, dunque, rappresenta un’ultima spiaggia per entrambe le compagini. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di venerdì 25 novembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà ...