(Di venerdì 25 novembre 2022) Scivolone social per. La cantante non sembra aver un rapporto felicissimo con le nuove piattaforme ed è finita al centro di una bufera mediatica. Il motivo? In occasione del Black Friday, hato sulle Instagram stories un video di sponsorizzazione. Fin qui tutto “nell’ordine dei social”. Se non fosse che lain questione avrebbe dovuto essere il classico “di Instagram”, che la popstar ha emulato ripetendo ciclicamente il medesimo movimento. Apriti cielo. Su di lei sono subito piombate le accuse della generazione Z: moltissimi hanno commentato il video, definendola una “” e sottolineando come l’artista 36enne non conosca il funzionamento di uno dei filtri più noti del social di Meta. “Non è lei che crea un finto ...

Il Fatto Quotidiano

D'altro canto il cinquantenne stilista, uno dei preferiti di Harry Styles e, annunciando la sua partenza non ha fatto sapere dove ora andrà, limitandosi a far riferimento a 'diverse ...Da Terry Gilliam a Andy Warhol, da David LaChapelle a Jeff Koons e: pittori, stilisti, fotografi contemporanei sono rimasti abbagliati dal fascino eterno di Botticelli e delle sue opere. Eppure, per più di trecento anni dopo la sua morte, il pittore ... Lady Gaga pubblica un falso boomerang e la clip diventa virale: “Sei una boomer” Da Andy Warhol a David LaChapelle, da Jeff Koons a Lady Gaga, sono davvero molti gli artisti contemporanei sensibili al fascino di Sandro Botticelli, e il pubblico non è da meno. Qual è il segreto del ...La cantante e attrice è stata presa in giro per un video pubblicato su Instagram che in pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo ...