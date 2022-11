La Consulta provinciale dell’edilizia chiama i consiglieri regionali | provvedimenti a sostegno del comparto

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUna nuova e più proficua interlocuzione con le amministrazioni comunali, a partire da quello del Comune capoluogo, un incontro con il Prefetto di Avellino, Paola Spena, fino alla richiesta di un intervento incisivo della deputazione regionale irpina, per chiedere maggiore attenzione edeledile che rappresenta il primo settore economico dell’area . E’ un appello unanime quello emerso a margine del tavolo di confronto organizzato dallain occasione del 42esimo anniversario del terremoto in Irpinia. Mercoledì 23 novembre nella sede della Confcommercio Avellino ospiti del presidente Oreste La Stella e della dottoressa Paola del Gaudio nel ruolo di vice presidente vicario e di consigliere della ...

