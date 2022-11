Isola dei Famosi 2023 | spuntano i nomi dei primi presunti naufraghi

la Repubblica

Il totaletamponi effettuati è pari a 257.057.363 contro 255.780.377 al 17 novembre, per un totale di 1.276.986 nell'ultima settimana.... gli accumuli previsti arrivano anche 150 mm in poco tempo mentre sull'sono previste cumulate ...realizzarsi prima dell'Immacolata (3 - 6 dicembre) ma è impossibile adesso stabilire entità... Nuova Zelanda, l'isola dei topi salvata dai bambini cacciatori JESOLO - Asta di Isola Blu, venduti lotti per oltre 25 milioni di euro. Si è conclusa mercoledì scorso la prima asta del compendio immobiliare realizzato alle spalle di piazza ...Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 229.122 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia dal 17 al 24 novembre in Italia, secondo il ...