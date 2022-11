I calciatori sono ancora i supereroi dei bambini In fondo lo stadio è un grande carnevale

(Di venerdì 25 novembre 2022) “Dialoghi mondiali” accompagnerà ogni giorno di Qatar 2022. Un dialogo quotidiano tra il calcio e il faceto tra Fulvio Paglialunga e Giuseppe Pastore sui temi di giornata, o forse no, dei primi Mondiali invernali della storia. Fulvio. Abbiamo il gol del Mondiale. E anche, naturalmente, la migliore di tutte. Credo che il Brasile, in realtà, potenzialmente non abbia ostacoli. Delle grandi è l'unica che ha giocato contro un avversario di spessore e secondo me non ha sofferto mai. Ha solo aspettato l'attimo buono.indubbiamente la squadra più forte, ma ribadisco:sempre il Brasile. Capace di qualsiasi cosa. Ora dobbiamo continuare a scrivere, ma io passerei il resto del tempo a riguardare il gol di Richarlison. Giuseppe. Tu dici che già è il gol del Mondiale? Certamente, alla fine di Qatar 2022 lo piazzeremo sul podio. Un Brasile ...

