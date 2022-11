Hacker su WhatsApp | pubblicati i numeri di 35 milioni di italiani

(Di venerdì 25 novembre 2022) La privacy è importante. Fondamentale nei social e nei sistemi di messaggistica istantanea, comead esempio. Per questo, infatti, Meta sta lavorando con un certo impegno alla privacy e alla sicurezza dei suoi servizi, come dimostrato anche con il recente arrivo del login con password anche suDesktop. Ad ogni modo, però, le mosse messe in atto dalla compagnia di Menlo Park non sembrano essere sufficienti all’obiettivo: di fatto, poche ore fa ha fatto la sua comparsa in rete un database con quasi mezzo miliardo didi telefono degli utenti. Attacco: i telefoni dei magistrati della Corte dei Conti nelle mani dei pirati informatici Attacco: vendutidi contatti eLa ...

