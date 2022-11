Gli obiettivi di Usa e Ucraina sono molto diversi | l' analisi di Caracciolo

(Di venerdì 25 novembre 2022) Lucio, esperto di geopolitica e direttore della rivista Limes, è tornato a parlare della guerra inin un'intervista a Repubblica, approfondendo in particolare il tema dei negoziati tra Kiev e la Russia, un argomento che tocca da vicino anche gli Stati Uniti: “Per l'americano medio l'è una nebulosa, sanno a malapena dove sia. Il governo Usa invece aveva due, interrompere l'interdipendenza energetica russo-tedesca e russo-europea, ed è stato raggiunto. E indebolire la Russia separandola dalla Cina, ed è in parte ottenuto. L'obiettivo ucraino invece è sopravvivere, e se possibile riprendere tutto quello che i russi gli hanno sottratto. Lo stesso capo delle forze armate Usa lo ritieneimprobabile. La preoccupazione Usa è che la guerra si allarghi. Ma i russi non ...

TUTTO mercato WEB

Sono moltiattribuiti negativi che aiutano a connotarlo, si tratta di una violenza meschina, ...e previdenziali e migliorare per tutti la capacità di fare scelte coerenti con i proprie ...Probabilmente il 2023 sarà altrettanto duro, inevitabile del resto se si vuole portare avanti il doppio impegno singolo/doppio, esaranno non solo la prima vittoria Challenger in ... Reggina, Gori e gli obiettivi: "Stiamo coi piedi per terra. Se poi possiamo sognare..." Sciuker Frames ha approvato al rialzo il Piano Industriale 2022-2024, una conferma del ruolo della finestra nella riqualificazione energetica ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...