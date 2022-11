Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ogni anno il 25 novembre ricorre la “” istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dellale. Nella risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999 viene precisato che si intende perle“qualsiasi atto didi genere che si traduca o possa provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia che avvengano nella vita pubblica che in ...

Governo

In vista delle celebrazioni di oggi,per l'eliminazione della violenza contro le donne , il Senato ha approvato all'unanimità l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ...Così Sergio Mattarella in occasione dellaper l'eliminazione della violenza contro le donne. Denunciare 'è un atto che richiede coraggio. Un'azione efficace per sradicare la ... Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Palazzo Chigi si illumina di rosso Negli ultimi decenni sono stati compiuti sforzi significativi per riconoscerla, eliminarla e prevenirla in tutte le sue forme”, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione ...TERZA EDIZIONE DELLA COPPA D’AUTUNNO 27 novembre 2022 – XXXV Trofeo C. Bottiglieri Il Circolo della Vela aderisce al progetto “Orange the ...