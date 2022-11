Estate 2023 | record di 13 navi Msc Crociere nel Mediterraneo E in autunno arriveranno a 15

(Di venerdì 25 novembre 2022) Napoli – MSCha annunciato che nelMSC Magnifica si aggiungerà alle altre 12già previste. Saranno quindi 13, su una flotta complessiva di 22, le unità che da aprile a novembre solcheranno il Mare Nostrum, con l’Italia e i suoi numerosi porti che la faranno da protagonisti. Inoltre, insi aggiungeranno anche MSC Fantasia e MSC Poesia, con alcuni itinerari tra le 3 e le 11 notti, portando così a 15 il numero complessivo dellein servizio in quel periodo nel. MSC Magnifica salperà per la prima crociera estiva da Genova il 9 maggio alla volta di Civitavecchia/Roma, Livorno, Valencia, Tarragona (Spagna) e Tolone (Francia) e per tutta l’ripeterà lo stesso inedito itinerario per 25 settimane ...

