(Di venerdì 25 novembre 2022) Nella prima partita avevano stupito positivamente il mondo non cantando l'inno nazionale per solidarietà con quante e quanti stanno morendo in patria per la repressione del regime, oggi hanno vinto la ...

Corriere dello Sport

L' Iran sale comunque agli onori della cronaca e si merita le parole del portierone del Parma Gigi, che sui social dice la sua sulla nazionale iraniana ...Tra i tanti che hanno voluto complimentarsi con iasiatici per l'atteggiamento in campo e fuori tenuto a questi Mondiali in Qatar , c'è anche Gianluigi. Il portiere del Parma lo ha ... Buffon ai giocatori dell'Iran: “Per molti siete eroi, per me un esempio” L'Iran sale comunque agli onori della cronaca e si merita le parole del portierone del Parma Gigi Buffon, che sui social dice la sua sulla nazionale iraniana. Buffon: “Passerete alla storia per il ...L'Iran ha battuto il Galles in un momento complicato per la storia del Paese. Tra i tanti che hanno voluto complimentarsi con i giocatori asiatici per l' ...