Bimbo di 2 anni resta senza cibo e muore | in casa il padre esanime

ilgazzettino.it

Con due figli da crescere, perha sopportato. "Passerà", pensava. Ma con il tempo le cose sono ... La figlia di Maria si strappava i capelli da sola, ilpiù piccolo non riusciva a immaginare ...Lavora nel mondo dei più piccoli da oltre trent'. Gli studi di Psicologia infantile la aiutano a indirizzare i suoi racconti verso quel magico scrigno che ognicustodisce e modifica. ... Bambino di 8 anni, pulcino dello Spinea, muore tre giorni dopo il ricovero in ospedale Dalle sigle storiche dei cartoni animati in versione duetto alle rarità, dall’inedito di Natale al rapporto con il pubblico: Cristina D’Avena racconta ’40 – Il sogno continua’.Il politico marchigiano: «La mamma lavorava in un nostro locale, ci è venuto naturale prendercene cura. Il suo futuro Con la nonna» ...