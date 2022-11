Autonomia differenziata | le condizioni di Manfredi | «Fuori energia e scuola»

... si scopre che lo stesso De Luca, nel 2019, trasmetteva al governo, nella persona del presidente Conte , una proposta di avvio di un negoziato per il conferimento dialla ...... soprattutto in tema di raccolta, percentuale di riciclo e riduzione del ricorso alla ...potenzierà tutte le filiere dell'economia circolare nell'ottica dell'efficienza e dell'. ...Riduzione della produzione complessiva dei rifiuti, incremento della percentuale di raccolta differenziata all’80%, miglioramento della qualità dei rifiuti differenziati per garantire un tasso di rici ...“Il governo si metterà al lavoro per modificare i reati contro la p.a. a partire dall’abuso d’ufficio, per definire meglio le norme penali che ...