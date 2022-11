Andrea Delogu conduce il PrimaFestival 2023 con Jody Cecchetto e Gli Autogol

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 25 novembre 2022)Cambio alla conduzione per il, il breve spazio dell’access di Rai 1 che anticipa la messa in onda del Festival di Sanremo, in programma, con la 73esima edizione, da martedì 7 a sabato 11 febbraio. A condurre ci sarà infatti, che potrà contare sull’appoggio die Gliin qualità di inviati. I tre subentreranno a Roberta Capua, Ciro Priello e Paola Di Benedetto, i volti della scorsa stagione del. La, reduce dal successo estivo del Summer Hits insieme a Stefano De Martino su Rai 2, avrà dunque al suo fianco, attore, speaker e figlio di Claudio, e Gli ...