Alessandra Amoroso sabato 26 novembre a Jesolo

(Di venerdì 25 novembre 2022) Dopo gli strepitosi concerti di 50 Cent, di Biagio Antonacci e l’annuncio del grande concerto di fine anno con protagonista Elisa, il Palazzo del Turismo disi prepara a ospitare un altro big della musica italiana.26sarà infatti la volta di, cantante pop amatissima dal pubblico, salire sul palco diper la data zero del suo nuovo “Tutto Accade Tour”, con il quale sarà protagonista nei palazzetti delle principali città italiane. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune diTurismo, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteriaa partire dalle 18.00. Porte aperte al pubblico dalle 19.30 e ...