30 anni di Aladdin | il mondo è ancora suo

(Di venerdì 25 novembre 2022) Potrà sembrare incredibile, ma sono già passati 30dall’uscita nelle sale cinematografiche del film d’animazione, il trentunesimo Classico Disney che ci racconta di terre lontane e misteriose. Un compleanno che non può passare inosservato. Era il 25 novembre del 1992 ednacque con la camicia, fratello di due capolavori come La Sirenetta e La Bella e la Bestia, generati in quel periodo florido per l’animazione che ormai è conosciuto come Rinascimento Disney. Ma non possiamo attribuire il trionfo diesclusivamente alla scia di successo dei suoi fratelli maggiori, perchè questo film è stato concepito da vere divinità del panorama cinematografico ed ha imparato a camminare da solo, ottenendo grande successo sia per la critica che al botteghino, diventando non solo il film con più incassi del ...