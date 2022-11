Globalist.it

Intorno a Giuseppesi sono sollevate decine di proteste. Le sue frasi rappresentano quanto di più arretrato e pedagogicamente sbagliato si possa dire sulla scuola. Tra le più critiche, la ......non dovrebbe risultare particolarmente dolorosa la sostanziale indifferenza con cui i ministri coordinati dalla premier Giorgia Meloni hanno accolto le richieste del professore Giuseppe, a ... Valditara esalta l’umiliazione dei ragazzi: “E’ un fattore fondamentale per la crescita” “Il bullo deve fare i lavori socialmente utili, perché soltanto lavorando per la collettività, per la comunità scolastica, umiliandosi anche, evviva l’umiliazione che è un fattore fondamentale nella c ...Nell’intervento pronunciato in occasione dell’incontro Italia-Direzione nord, organizzato a Milano, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha esaltato il concetto di umiliazione, parlando dei ...