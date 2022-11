Reddito di cittadinanza | tra Edoardo e Giorgia chi è più illuminato?

(Di giovedì 24 novembre 2022) di Carmelo Sant’Angelo Il 18 giugno del 1349, reIII d’Inghilterra approvò l’Ordinanza dei Lavoratori, uno statuto medievale considerata la prima legge sui poveri. L’anno prima era sbarcata in Inghilterra la peste bubbonica, la terribile “peste nera”, che fece, in Europa, un terzo di morti. Londra contò tra i 25 mila e i 50 mila decessi, su una popolazione di 125 mila abitanti. Nella diocesi di York morì il 40% del clero. John Clyn, l’ultimo monaco ancora in vita in un convento irlandese, poco prima di morire vergò di suo pugno una prece: possa sopravvivere almeno un uomo capace di portare avanti la cronaca che lui aveva, fino ad allora, tenuto. Il crollo demografico ebbe un effetto immediato: l’aumento della domanda della forza lavoro, a cui seguì un aumento delle retribuzioni. Ciò causò una spirale inflattiva, a fronte della maggiore quantità pro-capite di ...

