Pagelle Portogallo-Ghana 3-1 | voti Mondiali 2022

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022)Costa, 6: vince il ballottaggio con Rui Patricio, dopo una prima frazione da spettatore non pagante è esente da responsabilità sul pareggio ghanese. Cancelo, 6: in fase offensiva è una presenza costante sulla destra a servizio dei centrocampisti, procura l’ammonizione di Kudus nel finale del primo tempo. Dias, 6: il lavoro là dietro durante la prima frazione di gioco è, per usare un eufemismo, poco, prestazione senza sbavature. Pereira, 6: si perde Andrè Ayew in occasione del pareggio ghanese. Fornisce il proprio contributo nel gioco aereo sulle palle inattive. Guerreiro, 6: l’esterno del Dortmund spinge con assiduità sulla corsia di sinistra fin dalle prime battute interpretando bene anche la fase difensiva. Neves, 6: schierato da play davanti alla difesa detta i tempi di gioco ...