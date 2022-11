Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti ai blocchi di partenza!

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il prossimo sabato 26 novembre parte l’undicesima edizione del Mercato deidei. Un’intensa tre giorni (26, 27 e 28 novembre 2022 a Piacenza) che si preannuncia edizione record, grazie alla presenza di 870provenienti da tutte le regioni d’Italia. A 2 giorni dall’apertura delle porte in fiera, FIVI è entusiasta di annunciare l’assegnazione dell’8° Premio “Leonildo Pieropan” a Costantino Charrère di Les Crêtes, Vignaiolo in Valle d’Aosta, fondatore e primo presidente dell’associazione, la cui consegna avverrà lunedì 28 novembre 2022 in occasione dell’Assemblea degli Associati. Il premio, particolarmente sentito dai, istituito nel 2014 e dal 2018 intitolato alla memoria di Leonildo Pieropan, ha visto negli anni premiare ...