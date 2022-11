Manovra 2023 | da pensioni a flat tax | le misure in 136 articoli

Gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla data del prossimo 1° gennaio (data di entrata in vigore della) e quelli notificati ...Nell'ambito della modifica Rdc per il, e quindi della riforma nel 2024, annunciate nella legge ... dando così il via alla sessione parlamentare sulla primadel governo Meloni. La premier ...Pier Luigi Bersani ci va giù durissimo contro la Manovra 2023 approvata dal Consiglio dei Ministri guidato da Giorgia Meloni. In attesa che il testo ufficiale finisca in Parlamento per la discussione ...Le nuove regole per l’indicizzazione delle pensioni, comprese le minime, saranno in vigore per il biennio 2023-2024 ...