LIVE Perugia-Modena 6-2 | Superlega volley in DIRETTA | gran partenza degli umbri

7-4. Sulla riga il lungolinea di N'Gapeth. 7-3. Herrera spacca tutto con il suo mancino. 6-3. Che attacco di Rinaldi! Super elevazione. Time-out richiesto da Andrea Giani. 6-2. Altro muro di! 5-2. Errore in attacco per Stankovic. 4-2. Leon a muro!! 3-2. Errore al servizio per Herrera. 3-1. Ace Herrera! 2-1. Primo tempo di Russo. 1-1. Fuori l'attacco di Leon da lontano. 1-0. N'Gapeth sbaglia al servizio. SI COMINCIA A! 20.27 Wilfredo Leon è un elemento fondamentale della squadra umbra: vedremo se anche stasera sarà determinante. 20.23 Ilè quinto in classifica e viene da tre vittorie di fila: è stato buono anche l'avvio in CEV Cup, con due successi. Gli emiliani provano a far inciampare una capolista che sembra infermabile. 20.20 Il ...