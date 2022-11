L’Europarlamento boccia le finte riforme di Orbán e chiede alla Commissione di congelargli i fondi

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 24 novembre 2022) La scorsa domenicaPuskas Arena di Budapest si è disputata l’amichevole tra Ungheria e Grecia, due squadre che non si sono qualificate per i Mondiali di calcio in Qatar. Una partita non particolarmente elettrizzante ma che si è fatta notare fuori dal campo. Il primo ministro ungherese Viktorha pensato che fosse opportuno, in questo particolare momento storico, presentarsipartita con indosso una sciarpa raffigurante la mappa di quello che fino al 1918 era il Regno d’Ungheria – che comprendeva gli attuali territori di Austria, Slovacchia, Romania, Croazia, Serbia e Ucraina. Una mossa che non è piaciuta soprattutto a Kyjiv che ha subito convocato l’ambasciatore ungherese. Sotto esame, grande amico di Putin, non risparmia provocazioni mentre si trova nel pieno di un braccio di ferro con l’Unione ...