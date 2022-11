La giornata perfetta del Portogallo | 3 gol al Ghana e record di Ronaldo

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 24 novembre 2022) Esordio vincente per ilal Mondiale in Qatar 2022. Cristianoe compagni sono grandi candidati alla vittoria del titolo, si tratta di una squadra completa e in grado di fare la differenza soprattutto in attacco. Ilsi è dimostrato una squadra compatta ma ha commesso gravi errori in fase di disimpegno. Grande emozione per Cristiano, il calciatotore ex Manchester United è scoppiato a piangere durante l’inno nazionale. Il motivo? Gli ultimi problemi dal punto di vista personale e professionale, in più sarà l’ultimo Mondiale con la maglia del. Foto di Rolex dela Pena / AnsaLa cronaca In campo dal primo minuto Cr7, Joao Felix e Bruno Fernandes, solo panchina per Leao. Nel primo tempo il più pericoloso è proprio Cristiano, due occasioni in ...