Il sindaco di Leopoli | “Donateci generatori diesel per affrontare l’inverno”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 24 novembre 2022) Bergamo. A nove mesi oggi dall’inizio della guerra in Ucraina, un panel dedicato all’abbraccio dei sindaci italiani al popolo ucraino. In collegamento Anatoliy Fedoruk, ildi Bucha: “Stiamo cercando di difenderci e di resistere agli attacchi e siamo riusciti anche a salvare diverse persone. In questo mese abbiamo perso diversi cittadini, stiamo difendendo ogni centimetro della nostra terra e dobbiamo essere consapevoli che questo male e questi crimini devono essere puniti per evitarli in un futuro. Anche perché questo conflitto ha bloccato il nostro processo di crescita e di sviluppo. Senza dimenticare che certe infrastrutture vanno comunque garantite per la sopravvivenza, penso al gas, all’energia elettrica, al riscaldamento e molto altro. Vi chiedo un aiuto, per avere ogni mezzo per poter far sopravvivere i nostri comuni., una collaborazione paritaria per ...