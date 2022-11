Dalle fogne i resti delle 'patatine e pop corn' degli spettatori del Colosseo

Leggi su agi

(Di giovedì 24 novembre 2022) AGI - Ossa di animali - come orsi, leoni, giaguari o cani bassotti -di pasti consumati a base di uva, fichi o pinoli ma anche dadi da gioco e un lucente sesterzio in oricalco di Marco Aurelio emesso nel 170-171 d.C per celebrare i voti decennali dell'imperatore: da uno studio sul funzionamentoantiche e dell'idraulica delemerge un'appassionante fotografia dell'intero contesto legato agli spettacoli di duemila anni fa e alle abitudinidel celebre Anfiteatro Flavio. Lo studio ha coinvolto gli speleologi di Roma Sotterranea Srl - nell'ambito del finanziamento Grandi Progetti dei Beni Culturali - insieme ad architetti ed archeologi specializzati, utilizzando strumenti tecnologici d'avanguardia, a cominciare da robot filoguidati. Le attività ...