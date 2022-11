Coppa Davis | Italia vola in semifinale | battuti 2-1 gli Usa Decisivo il doppio Bolelli – Fognini

Vuole essere di ispirazione per gli altri, Frances Tiafoe. La sua è effettivamente storia da raccontare e da sapere: la fuga dei genitori dalla Sierra Leone, il permesso di vivere e lavorare negli ...L'anno dell'unica vittoria dell'Italia in. A Santiago del Cile Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli superarono i padroni di casa per 4 - 1. In quell'edizione l'Italia batté la Polonia 5 - 0, poi la Jugoslavia 5 - 0, la ...Visibilmente entusiasta dopo il successo per 2-1 sugli Stati Uniti, il capitano dell'Italia Filippo Volandri si è presentato ai microfoni di Sky Sport. "È vero perchè io ho cercato di portare la ...L’Italia maschile di tennis ha battuto 2-1 gli Stati Uniti nei quarti di finale di Coppa Davis, la principale competizione a squadre per nazionali, e si è qualificata per le semifinali, che non ...