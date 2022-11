Via libera da Pe | arrivano norme Ue su donne in Cda

Funzione Pubblica

Per avere maggiormente chiara la situazione si dovrà aspettare il testo della legge di Bilancio, che dovrà contenere coperture credibili e reali per poter ottenere ilda parte di Bruxelles ...Per essere definitiva la proroga delle agevolazioni prima casa per il 2023 dovrà naturalmente ottenere, assieme al resto della Manovra, ildel Parlamento, atteso per le prossime settimane. ... Contratto istruzione, via libera del Cdm agli aumenti L'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato l'aumento con l'entrata di Saudi Nationale Bank, che diventa il principale azionista della banca.Via libera agli interventi di efficientamento energetico e adeguamento infrastrutturale delle caserme nei centri urbani, già oggetto di un Protocollo d’intesa tra Regione e Arma. Cagliari, 23 novembre ...