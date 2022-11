TGLA7

La Corte Suprema americana ha negato la richiesta dell'ex presidente di bloccare la consegna delle sue dichiarazioni dei redditi - L'ex presidenteDonald Trump dovrà andare a processo per frode ...FOTO La cerimonia di unione con Michael Boulos, miliardario 25enne di origini libanesi, si è tenuta nella residenza dell'ex presidentea Mar - a - Lago, in Florida. Presente la famiglia al ... Usa: bilanci truccati, Trump a processo a NY a ottobre '23 Una vera strage quella che si è perpetrata in Virginia, negli Stati Uniti. Un uomo è entrato all’interno di un supermercato ed ha sparato ...Arrivano due segnali importanti dall’attuale “forma” di una Manovra di bilancio per il 2023 che ... riducendo risorse fiscali che lo Stato usa per fornire beni e servizi di cui beneficiano in primis i ...