Ultime Notizie Roma del 23-11-2022 ore 14 | 10

(Di mercoledì 23 novembre 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da manovra cura attenta a famiglia e Ceti bassi dice meloni che Rivendica le modifiche del reddito di cittadinanza due deposizioni il PD in piazza dicembre con te prendono in giro gli italiani per oggi e domani la legge di bilancio e arriverà a Bruxelles le misure il taglio del cuneo fiscale aumento dell’assegno unico per le famiglie quota 103 per le pensioni un neonato è morto La notte scorsa in seguito a un attacco missilistico delle forze russe che ha colpito reparto maternità in un ospedale a vignasca vicino alla città di zaporizhia un civile morto altri 8 sono rimasti feriti in seguito agli attacchi Russia mammut nella regione di un terremoto di magnitudo 6.0 è stato registrato alle 4:08 ora locale 2:08 in Italia nel nord-ovest della Turchia lo si legge sul ...