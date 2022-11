“Sesso in camerino prima della diretta” Mattino 5 | bomba sul programma di Federica Panicucci

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022)nei camerini diCinque, larivelata al settimanale Chi. Una notizia chenon ha voluto commentare (e per ora non smentisce) che imbarazza la trasmissione e tutto il gruppo Mediaset., negli ultimi anni, si è conquistata uno spazio sempre più grande all’interno dele un posto nel cuore dei telespettatori come dimostrano gli ascoltimattina. A rilasciare l’intervistasono due ex concorrenti del GF Vip. A Chi hanno rivelato: “Guardi – spiega -, noi due lo abbiamo fatto nella Casa e non si è visto. E appena usciti lo abbiamo fatto nei camerini diCinque. Eravamo molto focosi allora – anche ora lo siamo – ma ...