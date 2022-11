Probabili formazioni Francia-Danimarca | seconda giornata Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ledi, match valevole per ladel gruppo D deidi calcio di. La rassegna iridata procede spedita ed è già tempo di tornare in campo per i campioni del Mondo in carica, che vanno a caccia di un successo fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Nonostante le numerose assenze, su tutte quelle di Karim Benzema e Paul Pogba, i Bleu vogliono provare a ripetere la grande impresa compiuta oltre quattro anni fa in Russia. I danesi, dal loro canto, possono candidarsi al ruolo di grande sorpresa del torneo e sperano di arrivare il più lontano possibile. La Nazionale scandinava è reduce dall’ottimo Europeo dello scorso anno, in cui riuscì a raggiungere ...