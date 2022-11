(Di mercoledì 23 novembre 2022) Bergamo. Con un ricco programma interdisciplinare, sviluppato all’interno e all’esterno della Galleria, e nuove o rinnovate, nel 2023 ladi Bergamo tornerà ad approfondire alcune fondamentali tematiche del nostro tempo – la conservazione delle memorie, la smaterializzazione dei processi, la decolonizzazione delle narrazioni, la svolta ecologica – attraverso i linguaggi della pittura, della scultura, del cinema sperimentale, del design e della performance. Nell’anno di Bergamo BresciaItaliana della Cultura, la programmazione del museo si aprirà a febbraio con Salto nel vuoto. Arte al di là della materia, terzo e ultimo capitolo della Trilogia della Materia, dedicato al tema della smaterializzazione. Seguiranno in estate la prima mostra personale in un museo italiano dell’artista di origini ...

BergamoNews.it

... nazionali ed internazionali, una proposta artistico - culturale di alto profilo con più di 15 progetti speciali - fra grandi, performance e talk - che ha riscosso grande ......negli spazi del palazzo seicentesco del centro storico di Ravenna si trovano duedi ... Anche alcune delleorganizzate in occasione della Biennale del Mosaico fuori Ravenna ... Mostre, installazioni uniche e grandi collaborazioni: è Gamec da capitale Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Giunto alla sua nona edizione, anche quest'anno il festival spagnolo Concentrico - in programma nella primavera 2023 - lancia i concorsi per la realizzazione di tre installazioni da inserire nella cit ...