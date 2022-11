Mollette da bucato per i lavoretti di Natale | le idee più originali del web

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ledi legno che utilizziamo per stendere ilpossono essere riciclate in modo da ottenere un delizioso ornamento natalizio. Ilsi avvicina e con l’arte del fai da te possiamo riciclare di tutto, anche delle anonimeper il. Continuando a leggere possiamo lasciarci ispirare dallescritte qui sotto. Dopo aver recuperato degli oggetti utili per arricchire il nostro riciclo possiamo metterci a lavoro. In pochi minuti avremo un ornamento delizioso. Mettiamoci all’opera: ANGELI Recuperando un po’ di feltro possiamo creare degli angioletti perfetti per decorare i nostri regali di. Disegniamo e ritagliamo il tessuto in modo da ottenere la forma di un angelo e incolliamolo alla molletta. Una volta asciutto potremo ...