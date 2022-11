Manovra 2023 | Pd in piazza il 17 dicembre | Conte? Piattaforma diversa

... quello che si verificherebbe senza alcuna, a quello programmatico, ovvero quello ...di Giorgia Meloni in parte pare voler proseguire sulla linea di quelli precedenti prevedendo per ilun ...Il taglio del cuneo fiscale della Legge di Bilancioporterà da 20 a 33 euro in più al mese nelle tasche degli italiani. La misura fa spendere 4,...dallo Stato con le risorse della. ...Il conto alla rovescia intanto riguarda circa 404mila famiglie sul totale di circa 1,1 milioni (in tutto quasi 2,5 milioni di persone) beneficiarie del reddito ...Pacchetto da 1,5 miliardi. Aumento del 50% per i nuclei con almeno 3 figli, strutturali gli aiuti per quelli disabili. Il congedo fino al 6° anno di vita. Niente taglio dell’Iva su pane e latte ...