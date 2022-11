Lavorare in Smart Working all’estero

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Uno dei vantaggi dello, laddove compatibile con la mansione svolta, è la possibilità, per il lavoratore, di prestare la propria opera praticamente ovunque, anche. Con la fine dell’emergenza sanitaria molte aziende hanno continuato a ricorrere a questa tipologia lavorativa che in Italia si è imparato a conoscere bene solo durante i mesi del lockdown, sebbene esista da tempo, rivelando uno strumento efficace per gestire il lavoro in quei mesi. In quel periodo, tuttavia, si è dovuto derogare alla normativa in materia di lavoro agile (Dlgs. 81/2017), che impone un accordo tra le parti, ricorrendo ad una modalità semplificata, che riconosce al datore la decisione unilaterale di ricorrere allo. Con la fine dell’emergenza sanitaria e il ritorno in ufficio, questa ...