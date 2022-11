Inghilterra | Pickford su Kane | 'Dolorante | ma sta bene' VIDEO

La Gazzetta dello Sport

Il nostro inviato in Qatar GB Olivero fa il punto sull'a due giorni dalla seconda partita nel gruppo contro gli Stati ...Probabili formazioni:(3 - 4 - 2 - 1):; Walker, Dier, Maguire; Trippier, Bellingham, Rice, Shaw; Mount, Sterling; Kane. C.t.: Soutghate. GALLES (3 - 4 - 2 - 1): Hennessey; Ampadu,... Pickford: "La fascia arcobaleno La decisione definitiva non è stata nostra" Sport - Il nostro inviato in Qatar GB Olivero fa il punto sull'Inghilterra a due giorni dalla seconda partita nel gruppo contro gli Stati ... ...L’attaccante dell’Inghilterra si è allenato regolarmente, assicura il portiere Pickford. I media britannici avevano parlato di una possibile risonanza ...