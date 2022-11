I 5 libri preferiti da Bill Gates

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Siete indecisi suoi prossimi regali di Natale?vi da una mano indicando i suoi 5. Il miliardario ha svelato i volumi che ama leggere e tra questi 5 i generi sono abbastanza variegati. C’è un classico della fantascienza del 1961, una guida al tennis, un approfondimento su Abramo Lincoln e un libro sulla tavola periodica: “Uno deiselezionati è uno dei mieifin dalle scuole medie. Un altro è un libro di memorie appena terminato. La lista comprenderebbe molti altri Vaclav Smil ed Elizabeth Kolbert. Ma tutti e cinque sonoche ho consigliato alla mia famiglia e ai miei amici nel corso degli anni”. Questisono: Straniero in terra straniera di Robert Heinlein Surrender di Bono Team of Rivals di Doris ...

Lega Nerd

...che l'hanno particolarmente entusiasmata e fatta riflettere "Pe r quello che concerne idico ... I miei quadriinvece sono "Notte stellata sul Rodano" di Vincent van Gogh, "Impressione, ......dei grandi classici - e non solo - permettono di vestirsi con le parole dei propri autori,... con fare poetico o simpatico, possono arricchire il guardaroba degli appassionati di. Il ... Bill Gates ha condiviso la lista dei suoi cinque libri preferiti di sempre Bill Gates annuncia la sua tradizionale lista di libri da leggere per Natale, ma per il 2022 ci rivela alcuni dei suoi preferiti di sempre ...Il co-fondatore e filantropo, avidissimo lettore, condivide cinque dei suoi libri preferiti di sempre. Si spazia veramente tantissimo, dalla sci-fi classica alle memorie delle rock star alle origini d ...